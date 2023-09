L’aula magna dell’Istituto Roth in via Diez è stata il palcoscenico della presentazione ufficiale dell'Fc Alghero, neo promossa in seconda categoria.

Ad aprire le presentazioni è stato il presidente Andrea Alessandrini che dopo aver ringraziato tutti i presenti ha evidenziato la grande partecipazione nel sostenere il progetto FC Alghero: «ciò che più mi dà soddisfazione è avere tante persone e aziende che supportano questo progetto che punta ai giovani e che ha come obiettivo quello di divertirsi».

Tra le novità di questa stagione anche il progetto “I want to grow up” voluto per supportare la crescita delle squadre di Allievi, Giovanissimi e la Femminile.

La prima squadra è salita sul palco del Roth tra gli applausi dei presenti. In testa l'allenatore Pippo Zani e lo staff tecnico, riconfermato dopo lo straordinario successo della passata stagione. Sul palco anche lo staff dirigenziale al completo con il presidente Alessandrini e il vice Gianluca Marras. Volti nuovi e riconferme tra la squadra giallorossa.

i riconfermati sono Bellinzis, Francesco Serra Francesco, Gnani, Sanna, Cingotti, Carbone, Lobrano, Gallo, Cariga, Moro, Delias, Ardu, Campus, Cherchi, Nemore, Finca, Balla e Livesi.

I volti nuovi della prima squadra sono il difensore Gavino Depalmas, i centrocampisti Carlo Pintus, Stefano Sotgiu, Christian Moretti e Roberto Correddu e l'attaccante Raimondo Serra.

