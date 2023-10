Un solo anticipo è previsto questa settimana nel campionato di Eccellenza. Sabato alle 16 si giocherà Taloro-Tharros.

In Promozione, girone A, sono in programma per sabato alle 16 Arbus-Castiadas e Lanusei-Idolo. Attesa soprattutto per la gara di Arbus, col Monastir di Marcello Angheleddu, capolista del girone A, che attende con interesse il risultato.

Nel girone B si giocano sabato sempre alle 16, Macomerese-Abbasanta, Siniscola-Nuorese, Stintino-Coghinas e Usinese-Alghero.

In Prima categoria anticipano tutte alle 16 Castor-Ierzu, Quartu 2000-Settimo, Don Bosco-Perdaxius, Fermassenti-Antiochense, Sadali-Tonara, Pattada-Ollolai, Paulese-Bono, Campanedda-San Paolo e Oschirese-Monte Alma.

