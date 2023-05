Comincia a delinearsi il quadro per l' Eccellenza del 2023-2024, in attesa delle iscrizioni e dell'ultima coda con i playoff nazionali del Budoni. Con il verdetto conclusivo sulle retrocessioni, arrivato domenica, il Lanusei ha salutato al termine dei playout il massimo campionato regionale unendosi a Nuorese, Monastir e Arbus, mentre dalla Serie D (dove è salito il Latte Dolce) torna l'Ilvamaddalena che aveva vinto il torneo nella passata stagione. Dalla Promozione, invece, arrivano le vincenti dei tre gironi Villasimius, Barisardo e Tempio.

Ultimo atto. ll Budoni, che ha battagliato col Latte Dolce per tutta la stagione per vincere l'Eccellenza, ha una seconda opportunità per salire in Serie D: i playoff nazionali. Saltata la fase regionale per eccesso di distacco, la squadra di Raffaele Cerbone affronterà i laziali della Boreale: andata in trasferta il 28 maggio, ritorno in casa il 4 giugno. Chi passa accede alla seconda fase, contro la vincente di Zenith Ellera-Prato: anche qui andata e ritorno, l'11 e 18 giugno. Per il Budoni sarà la quarta volta ai playoff nazionali: nel 2005-2006 ha perso in finale con la Civitavecchiese e nel 2006-2007 contro il Torgiano, mentre nel 2016-2017 ha ottenuto la promozione superando Valle del Tevere e Bozner.

Organico. Sono diciassette le società già aventi diritto per la prossima Eccellenza, diventerebbero diciotto nel caso in cui il Budoni non dovesse essere promosso. Il numero scende già rispetto alle diciannove dell'ultimo campionato, che porterà quindi a una riduzione dell'organico. Non ancora al numero che preferirebbe il Comitato Regionale, sedici, ma probabilmente si tornerà ad avere un girone pari evitando turni di riposo (con diciassette squadre possibile un ripescaggio). Queste le squadre aventi diritto di partecipare alla prossima Eccellenza, al netto del Budoni: Barisardo, Bosa, Calangianus, Carbonia, Ferrini, Ghilarza, Iglesias, Ilvamaddalena, Li Punti, Ossese, Sant'Elena, San Teodoro, Taloro Gavoi, Tempio, Tharros, Villacidrese, Villasimius.

