Gran lavoro questa settimana del giudice sportivo del Comitato regionale della Figc.

Nel campionato di Eccellenza, squalificati per un turno Fusco (Li Punti) e Mereu (Taloro). In Promozione, cinque giornate a Grinbaum (Castiadas): espulso per doppia ammonizione, avrebbe contestato la decisione arbitrale con «espressioni ingiuriose, tardando l’uscita dal campo. Mentre lasciava il terreno di gioco dava vita a un alterco verbale col dirigente accompagnatore della squadra avversaria».

Tre turni a Marroquin (Stintino), due a Cattaneo (Arzachena), Salaris (Cus Cagliari) e Loi (Villamassargia).

Una giornata per Cuccu (Atletico Cagliari), Achenza e Carrus (Atletico Masainas), Altobelli e Porru (Castiadas), Chessa (Guspini), Marteddu (Villamassargia), Umar (Buddusò), Soru (Ovodda) e Caliendo (Tuttavista).

