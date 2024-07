Cambio della guardia sulla panchina dell'Olmedo. La compagine biancoverde, che si è salvata nei playout di Prima categoria, passa dalla guida del tecnico Gianluca Pinna a quella di Adriano Serra.

«Sono davvero contento di questa nuova esperienza. Sarà bello e stimolante tornare ad allenare una “Prima squadra” (dopo gli ultimi undici anni nel Settore giovanile) in un campionato avvincente come quello di Prima categoria», dichiara Serra, «ringrazio la società dell'Olmedo per avermi scelto come tecnico per questa stagione. Prometto di fare il massimo con professionalità ed impegno. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'Alghero per il percorso che mi ha permesso di fare sino ad oggi», conclude il nuovo allenatore olmedese.

«Siamo molto contenti che Adriano abbia accettato di sposare la nostra causa, la sua voglia di riconfermarsi tra i “grandi” sarà un’arma in più dell'Olmedo», chiosa il presidente del sodalizio biancoverde Andrea Gadeddu.

