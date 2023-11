Sono in corso in un albergo cagliaritano nella sede del Comitato Regionale Sardegna Figc Lnd i corsi di formazione e di aggiornamento sul tema del nuovo decreto sulla riforma del lavoro sportivo su tutto il territorio regionale.

L'organizzazione è del Comitato Regionale Sardegna Figc Lnd, presente il presidente Gianni Cadoni.

Relatrice l’avvocatessa Bianca Maria Stivanello del Foro di Padova, cassazionista, esperta in diritto e fiscalità dello sport dilettantistico e del terzo settore. Invitati i dirigenti tesserati di ogni società convocata.

«Il corso - dice il presidente Cadoni - rientra in quanto stabilito durante l’ultima riunione di Consiglio Direttivo di questo Comitato ed in relazione a quanto stabilito dalle norme della Legge Regionale n°1 del 21 febbraio 2023 in virtù della discrezionalità di spesa concessa al Comitato per la percentuale di importo allo stesso accordata».

