Dopo l’ottima stagione chiusa con l’accesso ai playoff di Serie A2 Femminile, il San Salvatore Selargius conferma in panchina Vasilis Maslarinos. Il tecnico greco, arrivato lo scorso novembre a campionato iniziato, ha cambiato il volto della squadra e sarà il perno del nuovo progetto tecnico.

«La sua conferma non è mai stata in discussione», spiega il presidente Marco Mura. «Ha lavorato benissimo, c’è entusiasmo e voglia di proseguire insieme. Stiamo trattando con alcune giocatrici indicate da lui: vogliamo alzare l’asticella».

Classe 1983, Maslarinos ha guidato in patria club importanti come Aris e Paok Salonicco, ha vinto il premio di allenatore dell’anno nel 2019 ed è stato il più giovane coach della nazionale greca femminile, condotta anche all’Europeo del 2021. In Italia ha portato Battipaglia in Serie A1 prima di sbarcare in Sardegna.

«Ora potrò lavorare dall’inizio e curare ogni dettaglio», ha dichiarato dalla Grecia, dove è impegnato con l’Under 19. «Vogliamo trasmettere da subito al pubblico la nostra voglia di vincere. Ci saranno novità, soprattutto tra le straniere, ma resterà la nostra identità: una squadra aggressiva e intensa per 40 minuti».

