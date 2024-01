Pomeriggio di anticipi oggi nei campionati regionali di calcio. In Eccellenza si giocano, con fischio di inizio alle 15, Calangianus-Ferrini Cagliari, Tharros-Tempio e Barisardo-Taloro Gavoi. I cagliaritani, allenati da Sebastiano Pinna, con una vittoria si porterebbero a meno quattro dalla vetta in attesa delle partite di domani. Davanti però trovano un Calangianus in salute. Prima gara dell’anno per il Tempio (dopo il rinvio con l’Iglesias e il turno di riposo). Per i galletti, terzi in classifica, una trasferta ugualmente ostica contro una Tharros scivolata in zona playout ed affamata di punti. Incontro, inoltre, dal sapore antico. Punti in palio pesanti pure a Barisardo tra due formazioni che navigano nel cuore della classifica e vogliono allontanarsi dalla zona playout e, di conseguenza, avvicinarsi a quella playoff.

Completano domenica (15) la giornata: Villacidrese-Ilvamaddalena, Iglesias-Carbonia, Li Punti-Sant’Elena, Ossese-Ghilarza e San Teodoro-Villasimius.

Sono sei, invece, gli anticipi di oggi in Promozione. Nel girone A, si giocano, alle 15, Castiadas-Gialeto, Arbus-Selargius e Lanusei-Gonnosfanadiga, e, alle 18, Orrolese-Cus Cagliari.

Nel girone B, alle 15, Fonni-Macomerese e Porto Torres-Sennori. Gli incontri di domani: alle 15 Arborea-Pirri, Tortolì-Villamassargia, Guspini-Idolo, Terralba-Atletico Cagliari e Verde Isola-Monastir (girone A), Abbasanta-Luogosanto, Alghero-Ovodda, Bonorva-Posada, Coghinas-Santa Giusta, Nuorese-Lanteri, Siniscola-Stintino e Usinese-Tuttavista.

