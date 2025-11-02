Si è disputata oggi la nona giornata del Girone A di Promozione, caratterizzata da ben sei pareggi e dal rallentamento della capolista. Il Guspini, infatti, non va oltre lo 0-0 in trasferta contro la sorprendente Samugheo, che conferma il suo ottimo momento di forma.

Ne approfitta il Castiadas, vittorioso 1-0 sul campo dell’ostico Atletico Cagliari, risultato che consente ai biancoverdi di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta, raggiungendo il Terralba, fermato sullo 0-0 a Oristano dalla Tharros.

Sale al quarto posto la Villacidrese, che regola 3-0 il Cus Cagliari con una prestazione autoritaria. Tris (3-0) anche per il Tonara, che supera nettamente lo Jerzu.

Completano il quadro di giornata altri tre pareggi, per un totale di sei complessivi: Arborea–Freccia Parte Montis 0-0, Baunese–Ovodda 1-1 e Vecchio Borgo Sant’Elia–Selargius 2-2.

