Lello Floris è il nuovo allenatore del Guspini. Subentra a Marcello Angheleddu, passato al Monastir. La società e il direttore sportivo Luca Pittau hanno scelto l’ex tecnico di Arbus e Gonnosfanadiga per la prossima stagione.

Floris, laureato in Scienze motorie, inizia la sua carriera come preparatore atletico con il Sant’Elena per poi passare a Seui e Villacidro con la Villacidrese. Tra le sue esperienze anche quella in D col Selargius come vice di Vincenzo Fadda, quella col Tonara in Eccellenza e poi Abbasanta e Seulo.

Grosse difficoltà in casa Posada: dopo le dimissioni del presidente Enrico Mura c’è il rischio che la squadra non si iscriva al prossimo torneo. Per lunedì 19 giugno alle 18, nell'aula consiliare, si terrà un incontro per cercare di costituire un nuovo direttivo e proseguire l'attività sportiva nata nel 1966. «Tutti coloro che volessero dare una mano di aiuto al Posada calcio», si legge nel comunicato ufficiale, «sono invitati a partecipare all'incontro. Sperando in una grande partecipazione».

