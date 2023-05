La Lanteri Sassari chiude al settimo posto il campionario di Promozione girone C. Un piazzamento onorevole dietro alle grandi. Eppure per i sassaresi, alla fine del girone di andata, la classifica piangeva, con la squadra che stazionava in acque agitate. Poi la risalita, il nuovo tecnico Luca Rusani, un finale in netto crescendo. Con la consapevolezza di un tandem offensivo senza dubbio tra i migliori del girone, ma che ha avuto raramente un adeguato supporto dal centrocampo.

Ora è il tempo delle riflessioni. Prima di programmare la nuova stagione agonistica. Tra le novità l'abbandono dell'incarico dello storico ds Francesco Sini, dopo ben 28 anni di onorata attività all'interno della società, che ha contribuito in maniera notevole alla crescita.

«Lascio con tristezza ed emozione», dice, «ma non c'erano i presupposti per continuare. Ci sono stati momenti esaltanti: come la scalata dalla Seconda Categoria alla Promozione e la crescita del settore giovanile. La Lanteri sarà sempre nel mio cuore. Auguro alla società un futuro ricco di soddisfazioni».

