In Promozione, si è giocata la settima giornata. Nel girone A, la capolista Monastir affonda (4-0) l’Atletico Cagliari. Con una rete di Volpe nel finale il Terralba espunga il “Virgilio Porcu” di Selargius e si porta in seconda posizione. Netto successo (5-2) della Gialeto di Mariano Ruggiero contro l’Idolo. Continua a sorprendere il Calcio Pirri vittorioso (0-2) al “Lixus” di Lanusei. Successo (0-2) esterno del Cus Cagliari col Villamassargia. Si giocano il 5 novembre Arbus-Guspini, Verde Isola-Arborea (a Sant’Anna Arresi) e Tortolì-Castiadas.

Nel girone B, il Sennori s'impone (0-2) a Ovodda ed è solo al comando. Al secondo posto il Lanteri, bloccato (2-2) in casa dal Santa Giusta. L’Usinese batte (2-1) in casa il Porto Torres e sale in terza posizione. Le altre Siniscola-Abbasanta 4-1, Fonni-Luogosanto 0-0, Macomerese-Coghinas 1-2, Tuttavista-Bonorva 1-1 e Stintino-Posada 1-2. Il big match Nuorese-Alghero si gioca il 4 novembre.

