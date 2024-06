Il Selargius dopo il settimo posto dell'ultima annata comincia a programmare la nuova stagione e si muove subito sul mercato. Il direttore sportivo Denis Fercia ha annunciato l’accordo «con Lepore, Mainas e i due giovani portieri Pilotto e Pau», non dunque con Dessì come ritenuto inizialmente. Inoltre si cerca di «allargare il gruppo dirigente e di attirare sponsor che ci consentano di migliorare la squadra», la cui età media è «di appena 23 anni. I nostri giovani sono di qualità ma vanno aspettati perché imparino a gestire anche le tensioni dei finali di gara».

Il primo obiettivo «è cercare un nuovo tecnico dopo l’addio di Stefano Pani. Abbiamo due alternative: un allenatore proveniente dalle nostre giovanili, oppure il grande ritorno di Franco Giordano, una guida esperta, al top in Sardegna. L’annuncio arriverà a breve. Giordano ha già allenato la prima squadra nel 2022-23». Sui rinforzi «parleremo con il tecnico ma, come società, riteniamo che le urgenze maggiori siano un centrocampista di grande esperienza e un esterno offensivo».

Riguardo le infrastrutture, necessarie per un salto di qualità, «ringrazio il Comune di Selargius: oggi cominciano i lavori per la realizzazione del terreno di gioco in erba». ROBERTO SANNA

denis fercia

© Riproduzione riservata