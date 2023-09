Stanislao Lepore, classe '85, è l'ultimo rinforzo del Selargius per la nuova stagione. Il centrocampista, nativo di Formia ma da quasi vent'anni in Sardegna, nelle scorse settimane si stava allenando assieme al gruppo guidato da Stefano Pani: ora è arrivato anche l'accordo col direttore sportivo Denis Fercia. «È stata una scelta anche dovuta al lavoro, in una società di prestigio che ha una bella storia», le parole di Lepore. «Ero fermo, ho iniziato la preparazione col Selargius e ho visto una società seria che mi ha poi convinto a firmare. A Iglesias ero andato via perché l'allenatore non mi vedeva e pensava che remassi contro, cosa che non era assolutamente vera. Ho avuto modo di conoscere la squadra, secondo me c'è la possibilità di lavorare bene: voglio fare un ottimo campionato, dopo l'anno scorso ho intenzione di chiudere al meglio gli ultimi anni che mi restano della carriera».

La carriera. Nella scorsa stagione Lepore aveva cominciato all'Iglesias, andando però via a dicembre per via di alcune incomprensioni e trasferendosi all'Asseminese. Nella sua lunga e apprezzata carriera ha vestito, fra le altre, anche le maglie di Arzachena, Muravera, San Teodoro e Tortolì, oltre a Budoni, Monteponi e Nuorese con cui ha già vinto il campionato di Promozione. Ha inoltre ottenuto numerosi successi in Eccellenza e collezionato oltre cento presenze in Serie D. Sarà un rinforzo di esperienza per il Selargius, assieme al difensore Pierluigi Porcu e all'attaccante Fabio Argiolas: la stagione è cominciata nove giorni fa battendo 1-2 il Castiadas in Coppa Italia, domenica la partita contro la Verde Isola in casa prima dell'esordio in campionato di nuovo col Castiadas il 24 settembre.

