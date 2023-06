Gianmario Rassu, 50 anni di Siligo, è il nuovo allenatore del Bonorva, squadra ambiziosa del girone C di Promozione, che i biancorossi la scorsa stagione hanno chiuso al quarto posto. Mentre Rassu, ex grande talento del pallone sardo, l'annata passata ha allenato l'Usinese, che ha condotto al secondo posto in campionato e alla vittoria di Coppa e Super Coppa.

Quest'ultima addirittura contro il Budoni, che in questi giorni si gioca la Serie D nei playoff:

«Ho aderito volentieri al progetto di sviluppo calcistico che mi ha prospettato la società - spiega oggi Rassu -. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e mettere le basi ad un buon percorso". Nel frattempo trapelano le prime notizie sui biancorossi. Degli argentini rimarranno solo Salazar e Torresi. Ma sono in corso diverse trattative per rinforzare ulteriormente la compagine. Che vuole recitare un ruolo di primo piano anche nella prossima stagione».

