Dopo Fabio Argiolas, per il quale ha raggiunto l'accordo a metà settimana, il Selargius piazza un altro grande acquisto e allo stesso tempo un ritorno di un giocatore che ha fatto la storia in granata: Pierluigi Porcu. Il difensore classe 1980, originario proprio di Selargius, è l'ultimo colpo del direttore sportivo Denis Fercia e torna nella squadra dove ha esordito in carriera, in Serie D nel 1997-1998, e giocato successivamente dal 2008 al 2014 (con in mezzo alcuni mesi all'Arzachena nel 2011) conquistando al primo anno - peraltro proprio con Argiolas come compagno di squadra - la promozione in Serie D tramite i playoff. Nella scorsa stagione ha vinto il Girone A di Promozione col Villasimius, da protagonista, e a 43 anni continua a essere uno dei migliori difensori sardi.

La soddisfazione. «Ho tanti bei ricordi al Selargius, spero di poter contribuire al rilancio», afferma Porcu. «Il coefficiente di difficoltà della Promozione si è alzato notevolmente, col ritorno a due gironi, perché negli ultimi due anni sembrava più un torneo che un vero campionato. Sicuramente ci sono tante squadre che si sono rinforzate, Castiadas e Monastir su tutte ma anche Idolo, Lanusei e Tortolì. Ci saranno tante realtà competitive, il Selargius è una squadra molto giovane e noi esperti cercheremo di essere conquistati dal loro entusiasmo».

Il DS Fercia è contento di come si stia completando la rosa: «Porcu arriva da un primo e secondo posto in Promozione, abbiamo scelto lui e Fabio Argiolas come i migliori giocatori esperti in circolazione. Sono due ragazzi eccezionali, che vogliono continuare a fare bene questa categoria». L'esordio del Selargius sarà in Coppa Italia a Castiadas, il 3 settembre, sfida da ex sia per Argiolas sia per Porcu che coi sarrabesi hanno ottenuto la promozione in D rispettivamente nel 2018 e 2015.

