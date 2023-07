Una splendida realtà del calcio sassarese e non solo. La San Paolo milita nel campionato di Prima Categoria, affrontato la passata stagione da matricola e concluso con un ottimo quarto posto. La società guidata dal presidente Gianni Cadoni è inoltre all'avanguardia nel settore giovanile, con un serbatoio praticamente inesauribile: 370 tesserati dai micro alla juniores. Tra le 12 società isolane che a livello giovanile ha la certificazione "Elite" dalla Federazione. Un modello sportivo e sociale da portare ad esempio. Quest'anno per la prima squadra cambio di guida tecnica: dopo numerose e vincenti stagioni in panchina non siederà Pier Gianni Pala.

Al suo posto una soluzione interna: Pierpaolo Pilo, che ha già dato buona prova delle sue capacità nelle giovanili. «Un tecnico preparato e attento - commenta Mariano Brianda, vice presidente e dirigente storico della San Paolo -. Ma non possiamo non ringraziare Pier Gianni Pala per il suo grande lavoro di questi anni, culminato con la promozione in Prima Categoria».

Teatro dei gialloblù è l'impianto sportivo di Carbonazzi, che per la prossima stagione dovrebbe disporre di un nuovo manto in erba sintetica. «A breve inoltre inaugureremo la Club house, grazie all'accensione di un mutuo societario», puntualizza Brianda. Quasi pleonastico parlare di campagna acquisti. Diversi giocatori delle giovanili approderanno in prima squadra. Al massimo si eseguiranno alcuni acquisti mirati. Tuttavia c'è un auspicio, quasi un desiderio, espresso dal presidente Gianni Cadoni, solo omonimo dell'attuale presidente della Figc sarda. «Essere inclusi nel girone di Prima Categoria sassarese. È la nostra collocazione naturale.Creerebbe maggiore entusiasmo tra i tifosi, con meno spese e anche maggiori incassi».



