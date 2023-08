Sono stati ben ventidue i ripescaggi nei dilettanti.

Sette in Prima categoria (Dorgalese, Senorbì, Perdaxius, Ollolai, San Vito, Folgore Tissi e Uragano Pirri) e quindici in Seconda (Sedilo, Amatori Calcio Jerzu, Tavolara, Sinnai Calcio a 11, Atletico Phiniscollis, Calmedia Bosa, Atletico Sorso, Matzacarrese, Lunamatrona, Calcio Siliqua, Tzaramonte, Lotzorai, Girasole, Havana San Basilio, e Accademia Dolianova).

«Gli sforzi fatti – dice il tecnico del San Vito, Angelo Padiglia – hanno permesso di riportare la squadra dove merita. Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti».

Padiglia ha un passato importante da allenatore allenando diverse squadre del Sarrabus e del Gerrei. Sempre parlando dei ripescaggi, si è detto entusiasta anche il presidente storico dell’Uragano (fondato nel 1959), Costanzo Chessa.

«C’è molto entusiasmo per il ripescaggio. Cercheremo di farci trovare pronti per la nuova avventura. Il nostro sarà un girone molto difficile. La squadra verrà confermata in blocco con l'inserimento di tre, quattro rinforzi di categoria».

© Riproduzione riservata