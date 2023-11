Un passo in avanti nella classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza per il russo Artur Sagitov (Bosa), ma anche per Samuele Pinna (Ghilarza) e Nicolas Ricci (Taloro). In testa alla speciale classifica c’è sempre Alessio Mulas con otto reti. L'attaccante del San Teodoro sabato scorso è rimasto a secco. Alle sue spalle, con cinque reti, Sagitov. Il bomber rossoblù ha realizzato il gol vittoria nella trasferta di Villasimius. Un gradino sotto Mattia Caddeo e Samuele Pinna (Ghilarza), Luca Floris (Sant'Elena), Nicolas Ricci (Taloro), Alessio Virdis (Tempio) e Matteo Argiolas (Villasimius). Ricci ha segnato il gol decisivo nel march contro il Carbonia. Come anche Pinna che ha portato i tre punti alla sua squadra mettendo il sigillo nella sfida dei ghilarzesi col Sant’Elena di Marco Piras.

8 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)

5 RETI

Artur Sagitov (Bosa)

4 RETI

Mattia Caddeo (1 rig.) (Ghilarza)

Samuele Pinna (Ghilarza)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Nicolas Ricci (Taloro)

Alessio Virdis (Tempio)

Matteo Argiolas (Villasimius)

3 RETI

Mirco Carboni (Ferrini)

Alessio Figos (Ferrini)

Daniele Orro (Ghilarza)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Bojan Gjurchinoski (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Nicolas Maitini (Ilvamaddalena)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)

Federico Porru (1 rig.) (Sant'Elena)

Victory Igene (1 rig.) (Tempio)

Alberto Atzori (Tharros)

Simone Calaresu (Tharros)

Andrea Sanna (Tharros)

Lorenzo Camba (1 rig.) (Villasimius)

Sariang Kassama (Villasimius)

2 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Mohamed Sory Camara (1 rig.) (Barisardo)

Marko Donchovski (Barisardo)

Mattia Muggianu (Barisardo)

Luca Di Angelo (1 rig.) (Bosa)

Giovanni Pinna (Bosa)

Bruno Lemiechevsky Melessi (Calangianus)

Romolo Putzu (Calangianus)

Ezequiel Cordoba (Carbonia)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Alessio Romanazzo (Carbonia)

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Matteo Vinci (Ghilarza)

Fabio Porru (Iglesias)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Alessandro Padovani Celin (Li Punti)

Victor Pucinelli (2 rig.) (Li Punti)

Ignacio Salas (Li Punti)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Michele Chelo (Ossese)

Mattia Gueli (Ossese)

Salvatore Mudadu (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Michele Fadda (Sant'Elena)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro)

Roberto Mele (1 rig.) (Taloro)

Marco Aiana (Tempio)

Edoardo Donati (Tempio)

Juan Martin La Valle (Tharros)

Antonio Fantasia (1 rig.) (Villacidrese)

Filippo Ghiani (Villasimius)

Marco Sanna (Villasimius)



