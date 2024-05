Le stelle del calcio continentale sbarcano in Gallura per la prima edizione dei Kafd Globe Soccer European Awards: in gara top player assoluti, vedi Haaland, Lautaro Martinez e Mbappé, allenatori del calibro di Ancelotti, Guardiola, Inzaghi e Gasperini e club come Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain, ma pure Inter e Atalanta, fresche vincitrici del massimo campionato italiano e dell’Europa League.

Ma non solo: domani sera al Cala di Volpe andrà in scena la cerimonia di consegna dei premi per il Miglior giocatore, la Migliore squadra maschile e la Migliore squadra femminile, Migliore allenatore e Migliore giocatore emergente, ma anche il premio per il Miglior marcatore d’Europa e premi alla carriera. A ritirare quello dedicato a Gigi Riva, scomparso quest’anno, ci penserà il figlio Nicola, ospite della serata.

Il giorno dopo la Lega Serie A ospiterà il Globe Soccer Forum in collaborazione con Smeralda Holding: spazio, dunque, all'industria calcistica, che si riunirà per un forum interattivo che esplorerà i temi di stabilità finanziaria, benessere dei giocatori e proprietà multi-club.

Dopo oltre 14 anni, gli organizzatori dei Dubai Globe Soccer Awards hanno deciso di lanciare un nuovo riconoscimento, rivolto esclusivamente ai protagonisti del calcio europeo, ma domani all’Hotel Cala di Volpe è in programma anche l’assegnazione dei premi di fine stagione de LaLiga, destinati ai migliori interpreti del calcio spagnolo della stagione 2023/24.

L’edizione europea dei Globe Soccer Awards apre la strada alle altre celebrazioni internazionali, che coinvolgeranno Africa, America e Asia: i vincitori si ritroveranno poi a Dubai a fine anno per la cerimonia più importante. A decretare i trionfatori fan di tutto il mondo e una giuria internazionale, composta da calciatori, allenatori, presidenti e arbitri.

© Riproduzione riservata