Dopo la mancata iscrizione in Serie D, non avendo trovato entro il 14 luglio un acquirente che subentrasse al Gruppo Volpi, l'Arzachena prova a ripartire dai campionati regionali (ovviamente con una nuova proprietà). Dalla società è arrivata la richiesta di iscrizione alla prossima Eccellenza o, in subordine, a uno dei campionati dalla Promozione in giù. I biancoverdi, quindi, non spariranno del tutto ma ripartiranno dai tornei regionali e sarà il prossimo Consiglio direttivo (inizio agosto) a decidere in quale categoria.

I ripescaggi. In Eccellenza sono diciassette le formazioni aventi diritto, compresa l'Ilvamaddalena che ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D (ma è in basso nella graduatoria ed è difficile che ciò accada). Se si dovesse procedere con un'integrazione dell'organico, o se altre società fra quelle iscritte dovessero avere problemi con il pagamento della prima rata di iscrizione (scadenza 31 luglio), hanno presentato domanda di ripescaggio Monastir e Usinese.

In Promozione, dove c'è solo da formalizzare il ritorno a due gironi dopo i tre post-pandemia, hanno chiesto il ripescaggio Badesi, Cannonau Jerzu Picchi, Cortoghiana, Porto Cervo, Pozzomaggiore e Vecchio Borgo Sant’Elia. Per la Prima Categoria le richieste sono arrivate d Atletico FC Sanluri, CUS Sassari, Decimo 07, Dorgalese, Florinas, Folgore Tissi, Ollolai, Perdaxius, San Vito, Sardara 1983, Senorbì, Uragano Pirri e Virtus Villamar. A inizio agosto le decisioni.

