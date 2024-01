Con la capolista Ilvamaddalena chiamata dal calendario ad osservare il turno di riposo è spettato al Tempio, nella quarta giornata di ritorno dell'Eccellenza, tenere alto il blasone delle squadre galluresi. Anche il San Teodoro Porto Rotondo ha contribuito, pareggiando in casa il non facile confronto con la lanciata Ossese.

Così facendo i Teodorotondini hanno anche dato un aiuto al Tempio, che usufruendo di questo pareggio ed in virtù del loro successo, si sono rimpossessati del terzo posto, prima occupato dai sassaresi. Mai come in questo caso i galluresi di sotto il Limbara possono far loro una locuzione latina: «Omne trinum est perfectum». Tre sono stati i gol del successo contro il Sant'Elena, così come sono 3 le gare disputate nel nuovo anno. Ma non basta, poiché sono ancora 3 i punti di ritardo che li dividono dal secondo posto occupato dalla Ferrini e dulcis in fundo hanno riconquistato il terzo posto in classifica.

Tornando al San Teodoro c'è da sottolineare che si è trovato per due volte in vantaggio, ma entrambe le volte è stato rimontato. Sul gol di apertura c'è lo zampino di Alessio Mulas, che consolida così il primo posto tra i capocannonieri con 16 centri. L'unica delle galluresi a non aver portato a casa dei punti, che sarebbero stati utilissimi per il discorso salvezza, è il Calangianus sconfitto a Villasimius. I giallorossi colpiti a freddo, dopo neanche un minuto di gioco, hanno visibilmente accusato il colpo, vedendo sfumare sul nascere i loro progetti, che con grande impegno avevano preparato e studiato in settimana.

Riepilogando la giornata si può tranquillamente affermare che la capoclassifica non ha subito particolari influenze negative in occasione del turno di riposo. Il Tempio si è ripreso il podio ed oltretutto ha già riposato. Il San Teodoro è sempre sulla scia dei playoff, con tre punti di ritardo. Il Calangianus, che così come il San Teodoro deve ancora riposare, dovrà fare di tutto e di più, essendo la più inguaiata, per raggranellare più punti possibile da domenica in poi, avendo collezionato tre sconfitte di fila. Le prossime due gare inoltre le dovrà affrontare tra le mura amiche del "Signora Chiara".

