Domani, a Santa Giusta, è in programma il primo memorial “Marco James Poddi” di calcio. Organizzata dal Santa Giusta Calcio, a partire dalle 20.30, al Comunale, l’appuntamento dedicato a Marco Poddi, conosciuto da tutti come “James”.

«Una persona conosciutissima e voluta bene da tutti – afferma Marco Cau, presidente del Santa Giusta – aveva una parola positiva per chiunque, disponibile e sempre pronto ad aiutare il prossimo».

Per l’occasione si ritroveranno i padroni di casa del Santa Giusta e la San Marco Cabras, formazione del suo paese, a cui era affezionato. Entrambe prenderanno parte al prossimo torneo di Prima Categoria. «Era legato ad entrambe le società – prosegue Cau – collaborando in passato nei settori giovanili. Assieme avevamo intenzione di lavorare soprattutto per i giovani, per dar loro più possibilità. Ci è sembrato giusto ricordarlo con questo memorial e faremo in modo che quest’appuntamento venga ripetuto anche in futuro, magari proprio a livello giovanile».

