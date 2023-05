Finale tutta italiana al 26° Torneo Mondiale “Manlio Selis”.

Oggi alle 17, allo Stadio “Manconi” di Tempio, Roma e Atalanta si sfideranno per succedere all’Inter nell’albo d’oro della manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria Under 13.

In particolare, i giallorossi hanno dovuto sudare le cosiddette sette camicie per accedere all’ultimo atto del torneo, avendo superato il Milan in semifinale solo dopo i calci di rigore per 4-3.

Più tranquilla la qualificazione dell’Atalanta, a segno 2-1 contro i catalani dell’Espanyol de Barcelona nell’altra semifinale.

© Riproduzione riservata