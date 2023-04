Il Latte Dolce pregustava la sfida al Liverpool Under 14. Qualche giorno fa però è arrivata la lettera di esclusione della società sassarese dal Sardegna Talent Trophy 2023, organizzato dall’Ilvamaddalena. Il torneo, che si svolgerà all’isola della Maddalena dall’8 al 10 di aprile, vede la partecipazione di 32 squadre per la categoria Under 14.

I genitori dei ragazzi del Latte Dolce hanno scritto al sindaco maddalenino: «Il 15 febbraio i nostri ragazzi sono stati invitati al torneo e il 23 marzo hanno versato il saldo per la partecipazione. Oltre l’impegno economico da parte delle 21 famiglie dei nostri atleti che hanno già fatto le prenotazioni e investito nel programmare di trascorrere le festività di Pasqua nella vostra meravigliosa città, riteniamo immotivata l'esclusione, a favore di una società del territorio».

La società sassarese ha appoggiato la protesta con un comunicato: «Eravamo stati inseriti nel girone C con Liverpool, Lodigiani e Calvarate Milano. Tutti i giovani giocatori biancocelesti pregustavano queste partite, perché consci della possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da Settori Giovanili importanti. Questa speranza però è stata resa vana da una decisione scellerata arrivata a una settimana dall’inizio del torneo. Perché pretendere l’inserimento di una squadra locale sapendo che i gironi ormai fatti non potevano essere modificati a cinque? Per accontentare l’amministrazione comunale si è cercato di rimediare, cambiando le carte in tavola dimenticando che il buco oramai è più grande della toppa e la nostra esclusione ne è la prova. Per i nostri atleti, ma anche per i genitori è stata una vera e propria doccia fredda, la fine di un sogno che non può diventare realtà a causa di decisioni che poco hanno a che vedere con lo sport giovanile, dove l’unico monito dev’essere il divertimento del giovane atleta».

