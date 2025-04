Aperto a ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni, Il “I° Camp Nord Sardegna” si propone come evento non solo di sport e socialità ma anche di promozione della Bassa Valle del Coghinas. Il camp è stato presentato all’hotel Montiruju, alla presentza di tre dei quattro grandi testimonial: Pietro Vierchowod, Simone Braglia e Stefano Eranio. Assente per impegni di lavoro Alberigo “Chicco” Evani, attuale allenatore della Sampdoria.

La sei giorni di sport, condivisione, divertimento e crescita si svolgerà dal 16 al 21 giugno. Sul rettangolo verde doppie sedute quotidiane (mattina e pomeriggio), animazione, relax e laboratori immaginati ad hoc costantemente a contatto con i 4 “big” del calcio italiano e internazionale, tecnici, istruttori ed educatori.

Un piccolo grande sogno sognato da Mario Mazza, milanese di 85 anni trapiantato in Bassa Valle, ora realizzato grazie al supporto delle Istituzioni locali - presenti al tavolo della sala conferenze dell’hotel Montiruju: il sindaco di Valledoria Marco Muretti, il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini e il vice sindaco di Viddalba Pier Mario Careddu con il primo cittadino viddalbese in collegamento telefonico da Siviglia. presenti le società sportive che collaborano al camp: Ampurias Valledoria, Viddalbese e Coghinas Calcio. Una sinergia a più mani, lavorata dall’entusiasmo di Gavinuccio Piras e Giorgio Ventricini.

© Riproduzione riservata