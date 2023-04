L’Inter non può più bissare il successo dell’anno scorso: nerazzurri vittima della Roma ai quarti di finale del 26° Torneo Mondiale “Manlio Selis”, sconfitti stasera 2-0.

Ma passano il turno anche il Milan, a segno contro il Torino 2-0, l’Atalanta, che batte 2-1 il Paris Saint-Germain e, infine, i catalani dell'Espanyol grazie al 4-0 inflitto alla Juventus.

Alle semifinali della manifestazione di calcio giovanile Under 13, in programma in questi giorni in Gallura, accedono dunque tre italiane e una formazione straniera, che si affronteranno domani, in contemporanea a partire dalle 10, con le seguenti sfide: Milan-Roma al Geovillage di Olbia ed Espanyol-Atalanta allo stadio “Biagio Pirina” di Arzachena.

Finalissima in programma al “Manconi” di Tempio con fischio d’inizio alle 17.

