Si apre domani, con due gare in contemporanea, il 26° Torneo mondiale “Manlio Selis”. Toccherà alle sfide Levante Azzurro Bari-San Paolo Sassari, in programma al Geovillage di Olbia, e Varesina Calcio-Latte Dolce, allo stadio “Pincelli” di Budoni, inaugurare alle 15 la manifestazione di calcio giovanile, categoria Under 13.

A seguire, sugli altri campi della Gallura – Arzachena, Buddusò, Monti, Calangianus e Tempio, sede anche della finalissima – le altre partite, per un totale di 40 squadre suddivise in 10 gironi, impegnate nella fase di qualificazione.

Tra le sarde spiccano l’Olbia, che debutterà domani alle 17 al Geovillage contro il Vado Ligure, e il Cagliari allo Stadio “Orecchioni” di Arzachena dalle 18.30 contro la Romulea. Particolarmente interessante il programma del “Signora Chiara” di Calangianus, con le prime sfide del Girone L: Paris Saint-Germain contro Selargius alle 16.30 e Genoa-Torres alle 18.30.

La fase a gironi si completerà nella giornata di sabato, dopodiché scatteranno ottavi e quarti di finale, rispettivamente la mattina e il pomeriggio di domenica. Semifinali la mattina del 1° maggio tra il Geovillage di Olbia e lo stadio “Pirina” di Arzachena e la finalissima alle 17 al “Manconi” di Tempio.

