Non è esagerato definirlo un Mundialito per il calcio Under 13. Giunto all'edizione numero 26 il Torneo internazionale “Manlio Selis” conferma la qualità dei club partecipantie la credibilità che ha saputo guadagnarsi. Dal 28 aprile al 1° maggio, sui campi della Gallura, si affronteranno 40 squadre di calcio under 13 italiane ed estere, tra cui gli inglesi del Crystal Palace, i francesi del Paris Saint Germain, gli spagnoli dell’Espanyol de Barcelona, i bulgari del CSKA di Sofia e del Ludogorets, gli svedesi del Malmoe. Sfideranno alcune delle squadre giovanili provenienti dai top club italiani come Juventus, Milan, Inter, Atalanta e Roma. La Sardegna del calcio professionistico sarà rappresentata da Cagliari, Torres e Olbia.

L'evento, che si disputa sotto l’egida di Coni, Figc e Fifa, è stato presentato questa mattina nell'Hotel Luci di la Montagna di Porto Cervo. Presente anche Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, al quale è stato consegnato il Premio alla carriera. A Giulia Mizzoni, di Amazon Prime, il Premio "Giuseppe Pinna" come Giornalista sportiva televisiva dell’anno.

Le squadre dei club professionisti: F.C. Juventus - B.C. Atalanta - C.F.C. Genoa - A.C. Milan - F.C. Torino - Cagliari Calcio - A.S. Roma - F.C. Internazionale Milano - Olbia Calcio 1905 – SC Pisa – Torres - Espanyol de Barcelona (Spagna), Crystal Palace (Inghilterra) - F.C. Malmoe (Svezia) - F.C. Paris Saint Germain (Francia) - P.F.C Ludogorets (Bulgaria) – CSKA Sofia (Bulgaria).

Le squadre delle società dilettanti: Levante Azzurro Bari – Accademia Ogliastra - Nuova Tor Tre Teste Roma - Vigor Perconti Roma - Grifone Calcio Roma – Arzachena Academy Costa Smeralda - Blue Devils Napoli - Vado Ligure - Lascaris Torino - Chisola Calcio Torino – Urbetevere Roma - Tau Calcio Altopascio - A.S.D. Pirri - Cosmo Sassari – Sestu Calcio - Fp14 Quartu Sant’Elena – Sassari Calcio Latte Dolce – Gigi Riva Cagliari – F6 Academy Salerno - G.S. San Paolo Sassari - Pol. Porto Rotondo – Romulea Roma – Varesina Calcio.

