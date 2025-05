Ci sono voluti due supplementari nella terza e decisiva finale per assegnare lo scudetto di basket in carrozzina al palaMura di Porto Torres. L'Asinara Waves se lo è visto sfuggire dalle mani dopo che era stata brava a conquistare la "bella" 24 ore prima. Ha vinto la Briantea84 Cantù per 71-70. Undicesimo tricolore per la squadra brianzola.

Davvero un peccato per la squadra portotorrese che puntava al primo titolo italiano per fare l'accoppiata con la Coppa Italia vinta qualche mese fa davanti ai propri tifosi.

Gara equilibratissima, intensa. Efeturk e Oguz sono stati protagonisti nella piccola rimonta della quarta frazione: 55-55. Nel primo overtime è stato invece Carossino a realizzare il canestro del 63-63 che ha costretto al secondo supplementare. E sempre Carossino (23 punti) con l'aiuto di Bellers ha prodotto il piccolo allungo da 6 punti. Oguz ha dimezzato il distacco con una tripla, ma non è poi riuscito a segnare la bomba del nuovo pareggio e il tiro è stato raccolto da Simula sotto il tabellone che lo ha trasformato in un canestro da due punti.

Tra i padroni di casa 28 punti per Efeturk e 16 a testa per Oguz e Korkmaz.

