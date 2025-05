Sono al momento 17 le squadre aventi diritto al prossimo campionato di Eccellenza.

Rispetto alla stagione appena conclusa, mancano il Budoni, promosso in Serie D, Alghero, Li Punti e Ghilarza retrocessi in Promozione. Tante le novità: la Cos, l'Atletico Uri e l'Ilvamaddalena arrivano dalla Serie D: un risultato davvero disastroso per le sarde con tre retrocessioni su cinque partecipanti visto che si sono salvate solo Olbia e Latte Dolce.

Dalla Promozione arrivano invece all'Eccellenza Lanusei e Buddusò (neo promosse) che si aggiungono a Ferrini, Calangianus, Carbonia, Iglesias, Monastir, Nuorese, Ossese, San Teodoro Porto Rotondo, Taloro, Tempio e Villasimius.

Con la speranza che il Monastir riesca a raggiungere la Serie D attraverso i playoff nazionali. In questo caso l'organico diventerebbe a 16 squadre. Un quadro che potrebbe cambiare ulteriormente con gli eventuali ripescaggi della Cos e dell'Ilva (o di una delle due) che dovrebbero presentare le domande di ripescaggi. Sperano nel ripescaggio in Eccellenza anche Sant'Elena e Tortolì impegnate domani nella sfida play off in Ogliastra.

