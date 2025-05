Simone Contu è l’uomo copertina. La doppietta del terzino del Tortolì stende il Sant’Elena e avvicina i rossoblù al sogno Eccellenza. Il salto di categoria è subordinato a eventuali promozioni e ripescaggi in Serie D.

I giocatori del Tortolì al termine della finale playoff di Promozione contro il Sant'Elena (foto Secci)

In un Fra Locci gremito in ogni ordine di posto (nutrita anche presenza dei tifosi ospiti, sportivissimi), la gara di ritorno dei playoff finisce 2-0 per gli ogliastrini che, la scorsa settimana, avevano pareggiato 1-1 fuori casa.

I giocatori del Tortolì festeggiano in campo al termine della finale playoff di Promozione contro il Sant'Elena (foto Secci)

Anche all’andata era andato a segno Contu, autentica bestia nera dei biancoverdi.

