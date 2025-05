Migliaia di fedeli di diverse religioni alla messa inaugurale del pontificato di Leone XIV, a dieci giorni dall'elezione in Conclave. Tra le 156 delegazioni ufficiali presenti, quella italiana vede in prima fila il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Accanto le delegazioni peruviana - con la presidente della Repubblica Ercilia Boluarte Zegarra - e statunitense - con il vice presidente James D. Vance e il segretario di Stato Antonio Rubio -, le due nazioni di cui Robert Francis Prevost ha la cittadinanza. Ci sono anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen.

Oltre 4mila concelebranti – Sono oltre quattromila i concelebranti alla messa di insediamento di Papa Leone. Sul sagrato ci sono 200 cardinali e 750 tra vescovi e sacerdoti. Altri tremila preti concelebranti sono nel primo settore della piazza sulla sinistra guardando la basilica; presenti a Piazza San Pietro anche 400 tra diaconi e sacerdoti concelebranti che distribuiranno la comunione.

Il Papa in basilica, al via i riti d’insediamento – Papa Leone XIV è nella basilica di San Pietro: dalla tomba di San Pietro cominciano i riti della messa di insediamento. Poi seguirà la processione verso Piazza San Pietro dove si terrà la messa.

Zelensky, Vance e Von der Leyen in Piazza San Pietro - Il vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono arrivati a San Pietro, raggiungendo la piazza con i due distinti cortei di auto blindate. Presente anche la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen.

L’arrivo di Mattarella – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. Il capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Laura.

Ovazione per il Papa – Papa Leone XIV, prima della messa di insediamento, saluta i fedeli passando tra i settori con la papamobile.

La celebrazione – La celebrazione, con la quale il Papa eletto inizia ufficialmente il suo ministero, sottolinea in particolare la dimensione "petrina" di Pastore della Chiesa cattolica. Viene, perciò rimarcata la valenza specifica che assumono le abituali insegne episcopali: il Pallio e l'Anello. Nei riti di introduzione, il nuovo Romano Pontefice scende con i Patriarchi delle Chiese Orientali al Sepolcro di San Pietro e vi sosta in preghiera. Dopo la proclamazione del Vangelo, in latino e greco, si avvicinano al Papa tre cardinali dei tre Ordini (diaconi, presbiteri e vescovi) e di continenti diversi, per imporgli il Pallio e consegnargli l'Anello del Pescatore. Nell'occasione saranno il card. Mamberti per il Pallio, il card. Ambongo per l'Orazione e il card. Tagle per l'Anello del Pescatore.

I simboli – Il Pallio, antichissima insegna episcopale confezionata con lana di agnelli, richiama il Buon Pastore che pone sulle proprie spalle la pecorella smarrita. L'Anello, su cui è raffigurata l'immagine di San Pietro con le chiavi e la rete, viene detto "del Pescatore" in riferimento a Pietro, l'Apostolo pescatore, che avendo avuto fede nella parola di Gesù dalla barca ha tratto a terra le reti della pesca miracolosa. Ha il significato particolare dell'anello che autentica la fede e indica il compito affidato a Pietro di confermare i suoi fratelli, compito che ora è trasmesso anche a Papa Leone XIV.

Il rito dell’obbedienza – Tra i momenti particolari della complessa liturgia, il "rito dell'obbedienza": oggi ci sarà anche una suora superiora, Sr. Oonah O'Shea, eletta appena quattro giorni fa nuova presidente dell'Unione internazionale delle Superiore generali, tra i 12 rappresentanti del popolo di Dio che professeranno l'"obbedienza" al nuovo Papa. A rappresentare la comunità dei fedeli nel rito dell'obbedienza saranno tre cardinali (Leo, Spengler e Ribat), un vescovo, un presbitero, un diacono, due religiosi (oltre a Sr. O'Shea, padre Arturo Sosa, presidente dell'Unione superiori generali), una coppia di sposi e due giovani.

