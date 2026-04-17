Penultimo turno del campionato per la Women Torres che ha già brindato alla salvezza. Domenica alle 14.30 la squadra sassarese renderà visita alla Caronnese che, occupa la quinta posizione.

All'andata match pirotecnico concluso 4-3 dalle lombarde. La squadra sassarese si era portata in vantaggio per 2-1 con Sotgiu e Castronuovo, ma in una ripresa ricca di colpi di scena aveva subito il sorpasso, per poi pareggiare 3-3 su punizione di Piras proprio al 90'. Ma al 93' tiro di Abati che ha carambolato sul palo per poi infilarsi in rete.

Il tecnico Emanuele Riu presenta la partita: "La settimana di preparazione alla partita contro la Caronnese è stata positiva. Abbiamo lavorato con continuità per mantenere alto il ritmo e la condizione, aspetti fondamentali per scendere in campo contro una rosa di grande valore. Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, con qualità e con una giocatrice come Codecà, capocannoniere del campionato. Cercheremo di fare la nostra partita, nonostante alcune assenze rilevanti. Però, come ho sempre detto, scendiamo in campo con grande determinazione, senza cercare alibi o scuse".

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