Riprende domenica il torneo di Eccellenza femminile. Dopo la sosta si riparte con la prima giornata di ritorno che costringe la capolista Tharros ad osservare il suo turno di riposo.

Si riparte

Le biancorosse a punteggio pieno con dodici punti precedono di tre lunghezze la seconda forza del campionato, il Caprera, che a Sassari, nel derby del nord con la Torres, cercherà di strappare i tre punti alle rossoblù e proverà a perfezionare il provvisorio aggancio al primo posto. L’altro scontro in programma è quello tra il Cagliari (terzo in classifica) e il Maracalagonis, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, dopo quattro sconfitte e tanti gol al passivo, che però non intaccano l’entusiasmo dell’ambizioso club biancoblù, che crede nel progetto iniziato quest’anno. Il torneo si fermerà ancora la prossima settimana per lo svolgimento del Torneo delle Regioni, in programma dal 21 al 27 aprile, e riprenderà, sabato 29 con l’anticipo della seconda giornata tra Tharros e Cagliari. L’altra sfida prevista per domenica 30 è quella tra Maracalagonis e Torres, mentre riposerà il Caprera.

Rappresentativa in raduno

Intanto, proprio in vista del Torneo delle Regioni, domani è in programma il secondo raduno, al termine del quale il tecnico della Rappresentativa sarda Giuseppe Panarello, selezionerà le venti atlete che parteciperanno al torneo, che aprirà i battenti il 21 aprile con la prima gara del girone eliminatorio per le sarde, impegnate contro la Liguria. La partenza per il ritiro di Mondovì in Piemonte è fissata per giovedì 20.

© Riproduzione riservata