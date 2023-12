L'Eccellenza domani in campo per la 14esima giornata di andata. La partita clou è quella fra Ilvamaddalena e il Ghilarza. I maddalenini corrono verso la Serie D con otto punti di vantaggio proprio sul Ghilarza e Tempio. Solo con un successo pieno, il Ghilarza potrebbe riaprire il campionato, ora saldamente nelle mani dell’Ilva di Carlo Cotroneo.

Su 12 gare giocate, la capolista ha vinto 12 volte, ha pareggiato in tre occasioni, non ha mai perso. Una squadra forte, equilibrata, con tante individualità che mister Cotroneo ha saputo subito amalgamare nonostante la squadra durante l’estate sia stata completamente rifatta dopo la retrocessione dalla D.

Il Tempio affronta l’Ossese: una gara dal pronostico incerto . Il Calangianus in forte ripresa, gioca a Carbonia che non attraversa un bel momento. Li Punti-Barisardo si annuncia come una partita equilibrata, al pari di Iglesias-Villasimius. In programma anche Bosa-San Teodoro, e Sant’Elena-Villacidrese: i campidanesi saranno guidati dal nuovo allenatore Fabio Vignati, ex difensore del Cagliari.

