Una Iglesias rinnovata e rafforzata in tutti i reparti prepara la nuova stagione di Eccellenza con la convinzione di fare bene e puntare con decisione alle posizioni alte della classifica in un torneo che si annuncia difficilissimo.

Fra i giocatori più attesi figura Santiago Pavisich, argentino di San Luis da diversi anni in Italia.

Nell'ultima stagione ha militato nell'Akragas di Agrigento. Ha giocato nell'Atletico Catania, nell'Imperia, nell'Igea, nel Saluzzo e in altre società della pensiola. A inizio agosto ha firmato per l'Iglesias: punta centrale, classe 1992, alto un metro e novanta, ha un gran senso del golsenso del gol. Come detto, è arrivato dall'Akragas, squadra di Eccellenza Siciliana con la quale ha vinto il campionato 2022/23 realizzando 15 gol.

L’Iglesias è stata rafforzata in tutti i settori. Grande l'attesa è fra i suoi fan. Una società piena di storia con tantissimi anni in Serie D come Iglesias e come Monteponi. Da ricordare anche la presidenza di Amarugi che poi prelevò il Cagliari.

© Riproduzione riservata