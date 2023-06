Per sostituire l’allenatore Ivan Cirinà, che aveva guidato con ottimi risultati la squadra nelle ultime due stagioni del campionato di Eccellenza e che ha deciso di prendersi un periodo di pausa, il sodalizio giallorosso ha raggiunto l’accordo con Giacomo Demartis.

Il neo tecnico, 39 anni, è alla sua prima esperienza in panchina, ma come calciatore ha avuto una importante carriera giocando con numerose squadre professionistiche. E’ stato anche il capitano della Torres, mentre nell’ultima stagione ha militato in Eccellenza con l’Ossese.

«E’ esordiente nella categoria – si legge in un comunicato della società - ma con le idee molte chiare e con l'entusiasmo giusto per la nostra piazza. in bocca al lupo a Giacomo e a noi. Un grosso grazie a mister Ivan Cirinà per la professionalità e per l'umanità di questi due splendidi anni».

Sui suoi canali social Demartis si dice felice della scelta: «Sono molto entusiasta e orgoglioso di comunicare e annunciare il mio nuovo percorso calcistico che presto mi riempirà le giornate con tantissima motivazione. In una veste diversa, con nessun ripensamento rispetto all'abbandonare il calcio giocato, davanti alla proposta della società dell' ASD Ghilarza Calcio, che ci tengo a ringraziare per la possibilità e la fiducia non scontata affidatami», scrive su Facebook. «Siamo già a lavoro per farci trovare pronti per ripartire ai prossimi nastri di partenza dell'eccellenza con grande orgoglio. Con nessuna paura,e con grande dedizione al lavoro personale; spero con l'aiuto di tutti i componenti cardine quali la società, lo staff, gli atleti che sposeranno il progetto, e la comunità di Ghilarza, di vivere un rinnovato percorso positivo da condividere. Ringrazio con amicizia e stima il mio predecessore Ivan Cirinà, rimarcando il fatto che rispetto alla mia candidatura ha speso buone referenze. Le responsabilità accrescono la mia motivazione !!Sono pronto e non vedo l'ora»

© Riproduzione riservata