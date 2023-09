In vista dell'esordio previsto questa domenica in casa del Barisardo, il Carbonia in questi giorni ha potuto rafforzare la squadra che, alla guida dell'allenatore Maurizio Ollargiu, affronterà il prossimo campionato di Eccellenza il quale non era per niente scontato considerati i problemi che si sono presentati nel corso dell'estate e che hanno a un certo punto quasi rischiato di compromettere l'iscrizione del club al massimo torneo regionale.

La formazione che già annovera una serie di giocatori di origine sudamericana ha di recente ingaggiato anche Costantino Chidichimo classe 1997 centrocampista di Cosenza con cui ha giocato fino alla prima squadra per poi avere esperienza in serie C, quindi Alessandro Romanazzo attaccante di 24 anni, giovanili del Bari poi palcoscenico della serie B con l'Ascoli quindi in serie D e diversi campionati in Eccellenza.

È del Carbonia anche Ernest Wojcik, origini polacche, 22 anni difensore centrale. Oltre agli altri titolari, compongono la squadra tanti juniores che il club ritiene idonei. Pochi giorni fa il Carbonia è stato anche protagonista di una amichevole contro il Cagliari persa 5 a 1, risultato più che onorevole.

