Andrea Marongiu lascia l'Iglesias per motivi personali. L'allenatore ha dovuto presentare le sue dimissioni, a seguito di motivi di salute che gli impediscono di portare avanti l'incarico in maniera continuativa. La società del presidente Giorgio Ciccu è già alla ricerca del successore.

«Ringraziamo il nostro allenatore per il lavoro svolto e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo», il messaggio dell'Iglesias nel comunicare le dimissioni. Marongiu era tornato all'Iglesias a ottobre dello scorso anno, in sostituzione dell'esonerato Alessandro Cuccu, dopo aver già allenato la squadra (all'epoca nota come Monteponi Iglesias) in Promozione nel 2018-2019, prima di andare al Carbonia dove ha vinto l'Eccellenza e la Coppa Italia nel 2019-2020.

L'Iglesias ha cominciato la stagione con un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia con la Villacidrese (0-0 e 0-2) più un KO a Tempio 1-0 domenica scorsa nella prima giornata di campionato. Fra quattro giorni ospiterà il Sant'Elena.

