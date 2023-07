Gabriele Chingari è il nuovo portiere del Bari Sardo, neo promosso in Eccellenza. Classe 2000, dopo diverse esperienze in Serie D, è uno dei primi importanti innesti nella rosa a disposizione del tecnico Bonomi per la stagione 23/24.

Cingari vanta esperienze col Lanusei, l'Atletico Fiuggi, il Francavilla, il Vis Artena, l'Ostiamare in Serie D. Chingari conosce molto bene Barisardo e l'Ogliastra per aver giocato alcuni anni fa in Serie D con il Lanusei.

«Sono molto felice di essere qui – ha detto Chingari -. Mi sto allenando per farmi trovare pronto per l'inizio della nuova stagione. Non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta del Bari Sardo perché ho capito la serietà della società e la voglia di far bene in un ambiente sano. Non potevo chiedere di meglio».

