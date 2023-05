La conquista della serie C non ferma la Tharros, che nel più classico dei testa-coda giocato nell’anticipo di venerdì con il Maracalagonis, onora il match con un’altra prova di forza. La partita termina con un roboante 19-0, che a una giornata dalla fine (e con la restante sfida con la Torres da disputare (ma ininfluente ai fini della classifica) conferma a punteggio pieno la neopromossa capolista.

Tharros travolgente

Mattana con quattro reti e Sanna con una tripletta, sono state le mattatrici della sfida. Doppiette per Scalas, Piras, Rattu e Russu, e una rete ciascuna per Cadoni, Dessì, Farris e De Martis. Le biancorosse intanto, da ieri e nelle prossime settimane saranno impegnate nelle fasi nazionali della Coppa Italia di categoria, da detentrici del trofeo a livello regionale. Nella prima giornata del girone la Tharros ha affrontato e sconfitto ieri l’Academy Ladispoli. Le laziali sono state liquidate con un sonoro 6-0, grazie alle triplette di Mattana e Scalas. Nel prossimo weekend la Tharros affronterà L’Aquila 1927 sempre in trasferta, e tra due settimane riceverà le campane del Villaricca Calcio. La vincente del quadriangolare accederà alle semifinali. L’altra sfida di Eccellenza giocata ieri ha visto opposte Caprera e Cagliari: le padrone di casa si impongono per 3-0, con reti di Camara (su rigore) e di Angulo Torre (doppietta). Di Botti la rete ospite del momentaneo pareggio. Nel prossimo weekend che chiuderà il torneo, la squadra neroverde farà visita al Maracalagonis, mentre il Cagliari recupera la gara dell’ottava giornata contro la Torres.

Su Planu ancora sconfitto

In serie C il Su Planu incassa un’altra sconfitta. Le cuneesi della Freedom piegano la squadra di Giuseppe Panarello per 5-0. Le cagliaritane reggono bene nel primo tempo al cospetto di una delle corazzate del torneo, ma cedono definitivamente nella ripresa. Nel prossimo turno il Su Planu riceve lo Spezia, mentre all’ultima giornata che le congeda dalla serie C, faranno visita alla capolista Pavia. Intanto la giovane centrocampista 23enne biancoblù Marta Serra e in odore di convocazione in Nazionale, per uno stage che si terrà in settimana. Mercoledì dovrebbe arrivare l’ufficialità della chiamata.

