Dopo due stagioni il Budoni fa ritorno in Serie D.

Forte della vittoria dell’andata, alla squadra di Raffaele Cerbone basta il pareggio (1-1) contro l’Ellera per centrare l’obiettivo, nel ritorno della finalissima nazionale dei playoff di Eccellenza. Un traguardo meritatissimo dopo aver ottenuto il secondo posto in campionato alle spalle del Latte Dolce e aver vinto la Coppa Italia di categoria.

In avvio di gara numerosi capovolgimenti di fronte. Al 20’ stacco aereo di Meloni, la palla esce di un soffio. Alla mezz’ora conclusione di Scioni a fil di palo. Al 37’ gli umbri passano in vantaggio con Colombi che con un diagonale trafigge Faustico. Al 40’ Dominguez impegna Battistelli.

In avvio di ripresa, Battistelli respinge un rasoterra di Raimo. Al 17’ il pareggio del Budoni con Meloni che conquista e trasforma un rigore. Subito dopo Battistelli salva in uscita su Raimo, smarcato da Meloni. Al 35’ ospiti in dieci per l’espulsione di Marconi. I biancocelesti gestiscono senza problemi il risultato sino alla fine. Al triplice fischio esplode la festa.

