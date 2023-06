Squalificato per un turno dal giudice sportivo, Esteban De Goicoechea salterà l'ultima gara dei play off nazionali per il salto in Serie D. Il giocatore del Budoni non potrà essere utilizzato contro l'Ellera: una assenza importante anche se l'allenatore Raffaele Cerbone ha in rosa a disposizione giocatori in grado di non farlo rimpiangere.

All'andata, la squadra sarda ha vinto in Umbria per 2-0. Domenica in Gallura il ritorno: al Budoni basta un pareggio per conquistare la D. Cerbone: «L'Ellera è una squadra da prendere con le pinze dopo aver eliminato al primo turno una squadra toscana». Il Budoni ha vinto tutte le gare giocate: ha piegato due volte i romani della Boreale e domenica scorsa ha conquistato un pesantissimo 2-0 in Umbria.

Per domenica, è atteso il pubblico delle grandi occasioni da tutta la Gallura. Una stagione straordinaria quella del Budoni che in campionato ha conquistato addirittura 85 punti, due in meno del Latte Dolce, subito promosso in D.

