Continuano gli acquisti all'Ilvamaddalena che spera in un ripescaggio in Serie D.

La squadra affidata all'allenatore Carlo Cotroneo, ex Castadas e con tanta esperienza anche in Serie D, è stata ulteriormente rafforzata con l'acquisto di Matteo Coschiera, centrocampista del 2004.

Il giovane talento proviene dalla formazione Primavera del Latina. Vanta esperienza anche nella Polisportiva Carso.

