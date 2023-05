A quasi un mese e mezzo dalla fine del campionato di Eccellenza, il Budoni domenica torna in campo per i playoff nazionali che possono portare alla Serie D. In campo tutte le seconde squadre classificate dei 28 gironi della Eccellenza. Per i galluresi una sfida non facile contro i laziali del Boreale.

I playoff nazionali garantiscono sette posti in D. Il Budoni, che la quarta serie l'ha giocata per diversi anni, sogna il ritorno nel torneo interregionale. In campionato la squadra di Raffaele Cerbone ha conquistato addirittura 85 punti, due in meno del Latte Dolce che ha vinto il girone. Una media importante, se si pensa che il Boreale ne ha conquistato solo 64.

Bisognerà capire in che condizioni il Budoni tornerà in campo dopo un periodo di stop così lungo, interrotto solo per giocare la Supercoppa Italia persa con l'Usinese: la gara di andata si giocherà a Roma, quella di ritorno il 4 giugno a Budoni.

In caso di parità di punteggio dopo le due gare, passerà il turno la squadra che avrà segnato più reti in trasferta. Restando la parità, si giocheranno due tempi supplementari. Chi passerà il turno fra Budoni e Boreale incontrerà la vincente fra gli umbri dell'Ellera e i toscani dello Zenith Prato.

La formazione vincente guadagnerà uno dei posti in palio per la Serie D. Il Budoni non è alla prima esperienza nei playoff. Nel torneo 2016/17 i galluresi, allenati ugualmente da Raffaele Cerbone, conquistarono la D eliminando Valle del Tevere (laziali) e il Bozner (altotesini).

© Riproduzione riservata