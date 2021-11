Calcio e solidarietà: consegnate le maglie da gioco al Cuglieri. Sono state acquistate con la raccolta fondi promossa dall'associazione di tifosi Memoria Storica Torresina.

Si riparte. Domenica, al debutto nella Terza Categoria, ci sarà anche il Cuglieri 1952, che riprende l'attività dopo il black out imposto dagli incendi nel Montiferru che avevano messo in ginocchio il paese. Potrà scendere in campo grazie anche alla raccolta fondi dell’associazione Memoria Storica Torresina Aps e della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari che ha consentito di acquistare le divise da gioco, i borsoni e altra attrezzatura, come palloni, ostacoli, cinesini, borse, paletti, porte.

Ieri pomeriggio al campo sportivo “Bastiano Perria” la consegna delle maglie da gioco ad Antonio Motzo, in rappresentanza della dirigenza gialloverde, maglie sulle quali è riprodotto anche il logo dell’associazione Memoria Storica Torresina.

Nel segno dell’amicizia. Il dirigente del Cuglieri ha commentato «Con gli amici sassaresi c’è ormai un rapporto consolidato che in questi mesi si è intensificato e ci ha aiutato ad accendere i riflettori sul dramma che la nostra comunità sta vivendo. Si riparte dal calcio e dall’attività giovanile, abbiamo tesserato quaranta ragazzi, e non è poco».

