Diverse novità tra le formazioni calcistiche oristanesi che nella prossima stagione prenderanno parte ai tornei di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

In Promozione, l’Arborea ufficializza gli innesti di Joao Di Paola e Marco Sitzia. Di Paola, classe 2000, è un centrocampista reduce da diverse esperienze nei campionati di Eccellenza della penisola. Sitzia, portiere, classe 2006, nelle ultime stagioni ha indossato la maglia della Villacidrese. Confermati, inoltre, il veterano Fabio Dessì (classe ’85), altra bandiera della compagine gialloblu, e il giovane Cristiano Angioni (del 2007), centrocampista che ha ben figurato la passata stagione.

In Prima Categoria, invece, novità nelle fila di Freccia Parte Montis e Santa Giusta. I mogoresi annunciano l’arrivo del centrocampista Alessandro Marongiu (classe 2003), ex Selargius e Arborea. Il Santa Giusta, invece, ufficializza l’innesto di Matteo Marras, centrocampista del 2004, con un passato con la maglia del Ghilarza, in Eccellenza.

Infine, in Seconda Categoria, cambio della guida tecnica nel C.R. Arborea. Dopo 4 stagioni non sarà più Angelo Sperandio l’allenatore. Gli succede Alessandro Deplano, tecnico con una lunga esperienza alle spalle (ha allenato anche Segariu, Terralba e Freccia Mogoro). Deplano, inoltre, è una vecchia conoscenza; ha già guidato il C.R. Arborea in passato ottenendo, nel 2016, una storica promozione in Prima Categoria.

