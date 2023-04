Tonio Madau lascia la panchina del Monastir. A comunicarlo è lo stesso tecnico: «Tra me e il Monastir naturalmente finisce il rapporto. Non ho raggiunto l’obbiettivo della salvezza, quindi è giusto salutare. Ringrazio tutti, in primis tifosi, e poi staff e giocatori».

Madau si assume quindi le sue responsabilità, ma chi ha seguito l’Eccellenza sa che i suoi giovani hanno fatto un buon campionato giocandosi la salvezza sino alla fine. «Sono convinto», continua Madau, «che i ragazzi abbiano fatto molto più di ciò che potevano. Non dimentichiamo che rispetto alla precedente stagione erano rimasti solo tre elementi: Alessandro Aramu, che aveva collezionato poche presenze e quest’anno si è rivelato fondamentale, Luca Melis, che è pure mancato per quattro mesi, e il giovane Rinino, che è andato molto bene crescendo gara dopo gara». Luca Melis ha realizzato undici reti e Luca Floris dodici. Insomma, il bicchiere è mezzo pieno. Il livello dell’Eccellenza era davvero alto e il Monastir, dopo una grande rimonta, si è giocato le sue chance di salvezza sino agli ultimi 90’. La società ora dovrà scegliere il sostituto.

Cambio di panchina in casa Bittese dopo la retrocessione. Dopo l’addio del tecnico Romano Marchi, la società ha comunicato il nuovo allenatore. Si tratta di Franco “Billo” Talanas, che ha iniziato a giocare in prima squadra proprio a Bitti, nella stagione 1999/2000 in Eccellenza. Dopo altre esperienze, era rientrato nel 2019. Ora la sua prima esperienza da allenatore.

