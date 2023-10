Pomeriggio dedicato alla Coppa Italia di calcio regionale, con le partite di ritorno dei quarti del torneo di Eccellenza e degli ottavi di quello di Promozione in programma alle 16 (salvo alcune variazioni di orario). C'è ancora la regola del gol doppio in trasferta in caso di parità nel doppio confronto, mentre con risultato ripetuto fra andata e ritorno si va direttamente ai rigori senza tempi supplementari.

Coppa Italia Eccellenza. Si definiscono le semifinaliste. Le sfide più interessanti sono Sant'Elena-Villasimius e Tempio-Ilvamaddalena, perché hanno il discorso qualificazione ancora aperto. La prima, che si gioca alle 15 al "Su Suergiu" di Capoterra, ha visto l'unico pareggio nelle gare di andata: 0-0, mentre gli ospiti allenati da Nicola Manunza hanno vinto 1-0 il match di campionato. La seconda, derby gallurese, riparte dal successo dell'Ilva per 1-0 sul suo campo. Hanno già ipotecato il passaggio del turno l'Ossese, che due settimane fa ha battuto 0-3 il Taloro a Gavoi (nella sfida da ex per il tecnico dei bianconeri Mario Fadda), e il Bosa che va a Villamar contro la Villacidrese partendo dalla vittoria per 3-0 all'andata. La partita di Ossi inizierà alle 16.30.

Coppa Italia Promozione. Qui c'è un turno in più da giocare, visto che oggi è in programma il ritorno degli ottavi. Nelle partite del Sud-Est della Sardegna, relative alle squadre del Girone A, riparte dal vantaggio di misura il Monastir contro il Selargius (ore 17): la squadra di Marcello Angheleddu due settimane fa ha vinto 2-3 l'andata, con un gran gol di Alessio D'Agostino a decidere l'incontro a un quarto d'ora dal termine. Il Cus Cagliari a "Sa Duchessa" prova a rimontare la sconfitta per 3-1 subita all'andata dalla Verde Isola, mentre sembrano già definite Guspini-Arborea (andata 0-3) e il derby ogliastrino Idolo-Tortolì (andata 0-5, ore 17). Nella parte di tabellone legata al Girone B tre squadre cercano in casa di ribaltare l'1-0 subito in trasferta: sono l'Alghero contro l'Usinese (ore 15.30), la Nuorese contro il Siniscola e il Pozzomaggiore contro il Santa Giusta (ore 18). Per la Lanteri Sassari è praticamente una formalità la sfida di Luogosanto, avendo vinto 5-1 sul proprio terreno.

